Tuzla’daki sporseverler ayak tenisi turnuvasında bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA) – Tuzla ilçe sakinlerinden sporseverler, Tuzla Belediyesi’nin düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası’nda bir araya geldi. Gündüz başlayan turnuva, hava kararınca son buldu. Zorlu mücadelelere ev sahipliği yapan turnuva, keyifli anların yaşanmasına sahne oldu.

Tuzla Belediyesi, 1 Temmuz tarihinde başlayan yeni normalleşme dönemi sonrasında spor aktiviteleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası’na, Tuzlalı sporseverler yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e kadın ve erkek sporseverin katıldığı turnuva, Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin önünde yapıldı. Sahile kurulan sahalarda 3’erli takımlar halinde yapılan kıyasıya mücadeleler gündüz başladı akşama kadar sürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterildiği turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

“MÜKEMMEL BİR ORGANİZASYON OLDU”

Şampiyon olan takımın oyuncusu olan sporsever,” Turnuvanın duyurusunu görünce çok heyecanlandık. Arkadaşlarımız ile katılmaya karar verdik. Biz kendi aramızda ayak tenisi oynuyorduk. Tuzla Belediyesi’ne bu turnuvayı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir organizasyon oldu. Katılımcılar da çok kuvvetliydi. Çok güzel maçlar oldu. Sonunda kazanan olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.