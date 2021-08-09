Tuzla’da basketbol turnuvası düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) - Farklı branşlarda sporseverleri rekabetçi turnuvalarda buluşturan Tuzla Belediyesi, 3x3 Basketbol Turnuvası düzenledi. İstanbul’un çeşitli noktalarından, Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya katılan sporseverler kıyasıya mücadeleler verdiler.

Turnuvaya, 3 asil ve 2 yedekten oluşan 16 takım ve 80 sporcu katıldı. Turnuvayı izlemek isteyen Tuzlalılar, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak saha kenarında hazır bulundular. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edildi.

“TURNUVAYA KATILAN TÜM SPORCULARI TEBRİK EDİYORUM”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeyi sürdürüyoruz. Yeni normalleşme adımları kapsamında, başlattığımız spor turnuvalarımıza bir yenisini daha ekleyerek basketbol severleri Tuzla’da buluşturduk. İstanbul’un farklı noktalarından gelen basketbol severler, sporun ruhuna uygun, rekabeti yüksek, centilmence maçlar yaptılar. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

“BU TURNUVANIN YAPILMASI ÇOK GÜZEL BİR ŞEY”

Turnuvada, daha önce şampiyon olmuş bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşayan Doruk Arıcı,” Takımımıza çok güveniyoruz. Az önce yaptığımız maçta geçmişte bir turnuva kazanmış bir takımla karşılaştık. Ben Tuzla’da çok basketbol oynadım ama böyle bir ortam hiç görmedim. Bu turnuvanın yapılması çok güzel bir şey” dedi.