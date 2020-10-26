Tuzla zirveyi kaptırmadı

1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Tuzlaspor'a 3-1 yenilerek haftayı puansız kapattı. 26. dakikada Toros Kaplanları'nda Eren Keleş ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Ergin bekletmeden vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0. İstanbul ekibi, devrenin sonlarına doğru umutlandı. 42'de Rosario'nun şutunu kaleci Karacic çıkardı, topu önünde bulan Aosman fileleri havalandırdı: 1-1. 54'te Tuzlaspor'da Rosario'nun gönderdiği topu kaleci Burak müdahale ederek uzaklaştırmak istedi fakat top Onur'un önünde kaldı. Onur'un vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

Rosario fişi çekti

79'da Rosario, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3. İstanbul ekibi, bir maç eksiğini kapatarak puanını 17'ye çıkardı ve 6. haftada İstanbulspor'dan devraldığı zirvedeki yerini korudu. Adanaspor ise üst üste 2. yenilgisinin ardından 9 puanda kaldı, Play-Off potasının tam 4 puan gerisine düştü.