İSTANBUL, (DHA)- Tuzla Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nda binlerce öğrenci 15 farklı branşta eğitimlerini sürdürüyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaz tatilinde Tuzla’da bulunan gençler için özel bir eğitim programı başlattı. Bu kapsamda Tuzla’da yaşayan gençler, futbol , basketbol , voleybol, teakwondo, kick boks, jimnastik, step aerobik, pilates, masa tenisi, okçuluk, tenis, güreş, futsal, yüzme ve badminton olmak üzere toplam 15 farklı branşta eğitimlere katılıyor. Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları’na 5 yaş üzeri sporseverler ücretsiz olarak katılabilirken spor derslerini alanında uzman eğitimciler veriyor. Dersler, belediyenin Spor Tesisleri’nin yanı sıra okulların kapalı spor salonlarında da gerçekleştiriliyor.

Her yaştan vatandaşın sporla buluşmasına özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla’da her yaştan vatandaşımızın spor yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.