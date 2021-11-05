TÜSF Başkanlığı’na Mehmet Günay seçildi

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 5. olağan ve mali genel kurulunda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından oylanan faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, 2021-2022 yılı tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Mevcut başkan Kemal Tamer’in aday olmadığı genel kurula 195 delegeden 153’ü katıldı. Mehmet Günay, kullanılan 153 oyun 135’ini alarak federasyonun yeni dönemdeki başkanı oldu. 18 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Mehmet Günay, yaptığı konuşmada, başkanlığı süresince yapacağı yurt içi ve yurt dışı faaliyetler hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı tüm delegelere teşekkür etti.

Mehmet Günay’ın başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu Adem Korkmaz, Arif Özaydın, Fikret Soyer, Serdar Eler, Hürmüz Koç, Mustafa Doğru, Mehmet Güçlü, Tuba Bozdoğan, Mehmet Çağrı Çetin, Taner Karabulut, Selahattin Akpınar, İbrahim Erdoğdu, Hulusi Yiğit ve Murat Kaldırımcı’dan oluştu. (AA)