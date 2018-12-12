Turun şifresi Vagner Love!

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam Malmö’yü ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik ekibin kadro açısından çok fazla seçeneği bulunmuyor. Sakat olan Pepe, Roco, Babel ve Caner, UEFA listesinde olmayan Atiba ve Güven Yalçın ile kadro dışı Tolgay Arslan yüzünden 6 futbolcusundan kesin olarak yoksun olan Güneş, Lens’in durumuna son antrenmanda bakacak. Tecrübeli teknik adamın elinde Lens’in kadroya girmesi halinde yarın kaleciler hariç 14 A Takımı futbolcusu olacak. Eğer Lens kadroya girmez ise bu sayı 13’e düşecek.

Dorukhan yine kadroda

Pepe ve Roco’nun aynı zamanda sakatlanıp devreyi kapatmasıyla Vida’nın partneri olarak Necip Uysal’ı oynatan Güneş’in bu seçimi orta sahayı da etkiliyor. Güneş, stoperdeki bir diğer alternatif olan Medel’i Atiba’nın UEFA listesinde olmamasından dolayı orta sahada değerlendiriyor. Medel’in Malmö maçındaki partnerinin de yine Dorukhan Toköz olması bekleniyor. Defans hattının diğer isimleri ise mevcut kadroda çok da fazla alternatifleri olmayan Gökhan Gönül, Vida ve Adriano olacak.

Larin’den memnun değil

Hücum hattında sağ kanatta Quaresma, 10 numara pozisyonunda da Ljajic’i oynatacak olan Şenol Güneş’in sol kanat ve forvet tercihi ise Mustafa Pektemek ve Vagner Love olacak. Cyle Larin’in son dönemdeki performansından memnun kalmayan teknik direktör Şenol Güneş’in, Güven Yalçın’ın yokluğu sebebiyle takımın gol yükünü Vagner Love’ın üzerine verdiği bildirildi. Malmö karşılaşması öncesindeki takım çalışmalarında hırslı bir görüntü sergileyen Brezilyalı futbolcunun da gollerine kaldığı yerden devam etmek istediği öğrenildi.