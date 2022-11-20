TÜRŞAD-Spor Toto maç sonucu: 3-2

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi 9. haftasında konuk ettiği Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. TÜRŞAD Voleybol Takımı, maça çıkmadan önce geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısını 'Terörü lanetliyoruz' pankartı açarak kınadı.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir (L), Çağan Baturay Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Alp Ali Çayır (L), Matheusz Mika

Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Bozidar Vucicevic, Yüksel Sercan Bidak, Abdulsamet Yalçın (L), Mert Sönmezgül (L), Çağatay Durmaz, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Deniz Ali Yılmaz, Doğan Karakoç, Amel Dautefendic, Muhammet Kaya

Pavel Kuklinski, Savaş Yiğit Kaplan

Setler: 25-23, 21-25, 25-23, 16-25, 15-9