TÜRŞAD-Arkas Spor maç sonucu: 0-3

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi 11. haftasında konuk ettiği Arkas Spor’a 3-0 mağlup oldu.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Tuncay Kandemir, Mahmut Karaca

TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir, Çağan Baturay Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Alp Ali Çayır, Matheusz Mika

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag Nicholas, Enis Ali Ay, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, James Daniel McDonnell, Suarez Angel Perez, Bertuğ Öndes, Caner Dengin, Ahmet Karataş, Mustafa Cengiz, Enes Atlı

Setler: 23-25, 19-25, 23-23a