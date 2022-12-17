TÜRŞAD 3-0 Hekimoğlu Bursa

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 13. haftasında konuk ettiği Hekimoğlu Bursa GCT BVİ 3-0 mağlup etti. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, TÜRŞAD Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi ve çok sayıda spor severin yanı sıra Bitlis Valisi Oktay Çağatay da maçı tribünden takip etti. Vali Çağatay ve beraberindekiler, maç sonrası sahaya inerek her iki takımın sporcularını tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş

TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir, Çağan Baturay Serciler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Çağlar Rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Alp Ali Çayır, Matheusz Mika

Hekimoğlu Bursa: Gökhan çatal, Uğur Kılınç, Muhammet Delibaş, Taha Sabah, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Ogbai Anabofi, Umut Özdemir, Sercan Abanoz, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Bradley Gunter, Cansın Hacıbekiroğlu, Metin Durmuş, Aleksey Nalobın

Setler: 25-21, 25-22, 28-26

İHA