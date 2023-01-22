TÜRŞAD 0-3 Ziraat Bankkart

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 16. haftasında evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’a 3-0 mağlup oldu.
Salon: Adicevaz
Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir, Çağan Baturay Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinovic, Çağlar Rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Alp Ali Çayır, Matheusz Mika
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Maat Ter, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, Murat Tokgöz, Arslan Eski, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Bennie Tuinstra, Burakhan Tosun, Samet Faik Güneş, Hacı Şahin, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Oğulcan Yatgın