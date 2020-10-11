Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi B Grubu ilk haftasında evinde Bolu Belediyesi'ni konuk eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Cihan Demir
TURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ: Ünzilenur Cansız, Deniz Feride, Mervenur Oktay, Gözde Keskin, İlayda İşçimen, Miray Koç, Neriman Korkmaz (L) (Beyza Dursun, İzel Kahraman, Eda Ünal, Zehra Karagöz)
BOLU BELEDİYE: İdil Naz, Elif Uzun, Fatma Beyaz, Adore Anane, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, ELif Kavrak (L) (Elif Yaren, Şeyma Dilan, Miray Akgüney, Dilara Yergün)
SETLER: 14 - 25, 19 - 25, 16 – 27
SÜRE: 61 Dakika (20 - 24 - 17)