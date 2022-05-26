Almanya'nın en çok yabancı kökenli insanın yaşadığı Offenbach şehrinin tek Türk takımı olan Türkspor Offenbach geçmiş başarısına geri dönmüş gözüküyor. Pazar günü bir çok ünlünün katılımı ile "My Fest Germany" adı altında şampiyonluk Kutlamasını 25 bin kişilik Kickers Offenbach Stadı'nda, 15 bin kişinin katılımı ile yapacak olan Türkspor Offenbach, seneye Eyalet Ligi'nde mücadele edecek.

Takımın gol krallığında ilk 2 sırayı 26 golle Alpay Ertaş ve 23 golle Abdullah Tamac oluşturuyor. Takım büyük oranla Türk kökenli gençlerden oluşuyor. Güzel atmosferde gecen maçta 2 bin kişiden fazla Türk vatandaşı büyük ilgi gösterdi. Frankfurt Başkonsolosu ve birçok Türk is insanı, Offenbach belediye Başkanı ve Türk kökenli siyasetçilerin katıldığı maça ilgi yoğun oldu.

Offenbach'da oynanan son karşılaşmada Rakibi FV 06 Sprendlingen takımını yenerek tarihi bir şampiyonluk yaşadı.



