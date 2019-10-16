A Milli Takımımızın oyuncuları, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sonrası Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçiğe destek için “Asker Selamı” vermişti.

UEFA skandal bir karara imza atarak konuyla ilgili “provokasyon içeren davranışlar” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Almanya’nın Münih kentinde amatör ligde mücadele eden Türkspor Mainburg takımı da aynı milli takımımız gibi gol sonrası “Asker Selamı” verdi.

Bild başta olmak üzere Alman medyası bu konuyu gündemine taşıdı. Gazetelerde yer alan bilgilere göre Almanya Futbol Federasyonu'nun hem kulübe hem de oyunculara ceza vermesi muhtemel.

Kaynak: TRT SPOR