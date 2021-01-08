Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılmak üzere! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzayda yerini alacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.Yerli uydu Türksat 5A ile birlikte Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B olmak üzere Türkiye'nin dört uydusu olacak. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat 5A’nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türksat 5A ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

Türkiye'nin geliştirdiği uydunun 30 yıl boyunca hizmet vermek için yola düşeceği tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu. Buna göre Türksat 5A uydusu 8 Ocak 2021 tarihinde 04.28 itibarıyla yörüngesine fırlatılacak.

Türksat 5A uydusu nedir, özellikleri neler?

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya yönelik olarak, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen uydudur. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ilerleyen süreçteki amaçlarından biri de Türksat 6B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi ile çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31 derece Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılmasında roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 30 yıl olarak belirlendi.

Türksat 5A uydusu ne işe yarayacak?

Türksat 5A uydusunun gönderilmesi ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydu haberleşmesi alanında tarihi günler yaşandığını ifade etti. 32 yıl süre ile uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A uydusunun manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Ülkemizin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Üssünden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmesine saatler kaldı. 31. derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz. Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız.”