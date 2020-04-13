Türkmenistan’da futbol başlıyor
Dünyada şu an futbolun oynandığı yerlere bir yenisi daha ekleniyor. Belarus, Nikaragua ve Tacikistan’nın ardından Türkmenistan’da liglerin başlayacağı tarih belli oldu. Henüz koronavirüsü vakasının resmi olarak tespit edilmediği Türkmenistan’da liglerin, 19 Nisan’da başlayacağı açıklandı.
Dünyada şu an futbolun oynandığı yerler Belarus ve Nikaragua’nın ardından geçtiğimiz hafta başlayan Tacikistan Ligi’ydi. Bu üçlüye yeni bir ülkenin daha katılacağı bildirildi. Henüz koronavirüsü vakasının resmi olarak tespit edilmediği Türkmenistan’da liglerin, 19 Nisan’da başlayacağı açıklandı.