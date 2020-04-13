Türkmenistan’da futbol başlıyor

Dünyada şu an futbolun oynandığı yerler Belarus ve Nikaragua’nın ardından geçtiğimiz hafta başlayan Tacikistan Ligi’ydi. Bu üçlüye yeni bir ülkenin daha katılacağı bildirildi. Henüz koronavirüsü vakasının resmi olarak tespit edilmediği Türkmenistan’da liglerin, 19 Nisan’da başlayacağı açıklandı.