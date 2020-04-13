Türkmenistan’da futbol başlıyor

Dünyada şu an futbolun oynandığı yerlere bir yenisi daha ekleniyor. Belarus, Nikaragua ve Tacikistan’nın ardından Türkmenistan’da liglerin başlayacağı tarih belli oldu. Henüz koronavirüsü vakasının resmi olarak tespit edilmediği Türkmenistan’da liglerin, 19 Nisan’da başlayacağı açıklandı.

13 Nisan 2020, Pazartesi 06:54 Son Güncelleme:
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Türkmenistan’da futbol başlıyor

Dünyada şu an futbolun oynandığı yerler Belarus ve Nikaragua’nın ardından geçtiğimiz hafta başlayan Tacikistan Ligi’ydi. Bu üçlüye yeni bir ülkenin daha katılacağı bildirildi. Henüz koronavirüsü vakasının resmi olarak tespit edilmediği Türkmenistan’da liglerin, 19 Nisan’da başlayacağı açıklandı.

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