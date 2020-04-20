Corona virüs salgını nedeniyle dünyada birçok lig ertelendi. Belarus ve Nikaragua ligi dışında iddaa bültenine bir lig daha eklendi. Türkmenistan Yokary Ligi iddaa programına dahil edildi.

Mart ayında başlayan yeni sezon, Corona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti ve yaklaşık 1 aylık aranın ardından 4. hafta maçlarıyla tekrar başladı.

Türkmenistan Ligi 8 takımdan oluşuyor. Sezon 28 haftada tamamlanıyor ve düşme yok. Şampiyon olan takip direkt AFC Kupası'nda gruplarda yer alırken 2. sırada olan ekip ise aynı kupaya ön elemeden katılıyor.

Ligde Altyn Asyr, Şagadam, Köpetdag, Energetik, Aşgabat, Nebitçi ve Merw mücadele ediyor. Geçen sezon 2 hfta sonunda Altyn Asyr 63 puanla şampiyon, Merw ise 11 puanla sonuncu oldu.

1992'den bu yana oynanan ligde Köpetdag 2000'e kadar 6 şampiyoluk elde ettikten sonra bir daa mutlu sona ulaşamadı. Altyn Asyr ise son 6 sezonu da ligde zaferle tamamladı ve şampiyonluk sayısını Köpetdag ile eşitleyere bu alanda zirvede yer alan iki takımdan biri oldu.

Altyn Asyr'de daha önce ligimizde forma giymiş olan Nijeryalı forvet Uche Kalu kadroda yer alırken Nebitçi'de 2012 yılında Semih Yuvakuran teknik direktör olarak görev almıştı.

Türkmenistan Ligi'nde maçlar seyircili oynanmasına ramen salgın sebebiyle tribünlerde çok az sayıda taraftar yer alıyor. Ülkede hentbol, futboldan daha ön planda olan bir spor dalı olarak görülüyor.