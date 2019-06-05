‘Türkler’le şaka olmaz’

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kazanan Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü’nün takım kaptanı Şeyhmus Erdinç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kupanın her zaman Türkiye’de kalmasını istediğini söyleyen Erdinç, “Türk’ün bayrağının olduğu yerde şampiyonluk olacak, olmak zorunda. İngilizler, grup maçına çıkarken bize masa başı oyunları yapıp, bizim moralimizi düşürmeye çalıştı. Anında karşılık verdik ve onlara 7 gol attık. Türklerle şaka olmaz” dedi.