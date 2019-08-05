İbrahimALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek olan Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un tur yolu Yunanistan'dan geçiyor.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ile karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde turu geçmesi durumundaki muhtemel rakiplerinden biri Yunanistan ekibi AEK Atina, Yeni Malatyaspor'un turu geçmesi halindeki muhtemel rakiplerinden biri ise başka bir Yunan takımı Aris.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da, 13 Ağustos Salı günü Pire'de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek.

Trabzonspor, bu sezon Avrupa sahnesine UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag karşısında çıkacak. Karadeniz ekibi, ilk maçı 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak. Trabzonspor, Sparta Prag'ı elemesi durumunda ise Universitatea Craiova (Romanya) - AEK Atina (Yunanistan) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Sloven rakibi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında deplasmanda 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmıştı. Sarı-siyahlılar, Sırbistan temsilcisi Partizan ile UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da karşılaşacak. Eğer Yeni Malatyaspor rakibi Partizan'ı elerse Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) mücadelesinin galibi ile Play-Off'ta kozlarını paylaşacak.