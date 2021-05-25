Türkler geldi PSG yıkıldı!

Fransa'da 'Bizim Çocuklar'ın takımı Lille, PSG gibi bir devin egemenliğine son vererek Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Kadrosunda Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı bulunduran Kırmızı-Beyazlılar, son haftada Angers'ı deplasmanda 2-1 yenerek, 82 puanlı rakibinin 1 puan önünde 10 yıl sonra 4. zaferini ilan etti. Tarihi bir başarıya imzasını atan şampiyon, PSG'yi geçerek paranın her şey olmadığını bir kez daha kanıtladı. Paris ekibi normalde 2013'ten beri üst üste 7 kez ligi kimseye bırakmamıştı.

Campos görevi bıraktı

Ancak bu sezon işler değişti. Kadro değeri 830 milyon Euro ile ligin çok ama çok üzerinde olan PSG, 297 milyon Euro'luk Lille'e boyun eğdi. Lille ayrıca sezon ortasında büyük bir ekonomik kriz yaşadı. Takımın 200 milyon Euro'ya yaklaşan ve ödenmemiş kredi borcu nedeniyle yönetim değişikliğine gidildi. Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez'in sahibi olduğu 'Bizim Çocuklar'ın takımı, Merlyn Partners adlı şirkete satıldı. Kadroyu kuran Luis Campos, görevini bıraktı.

Takım dağılabilir...

İşte böyle bir ortamda Kırmızı-Beyazlılar, sadece Kylian Mbappe ve Neymar ikilisinin toplam değerinin 400 milyon Euro'yu bulduğu, sezon başında Mauro İcardi'ye 50 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen güçlü rakibini 35 yaşındaki Burak'ın önderliğinde geçerek, mutlu sona ulaştı. Bu şampiyonluğa rağmen Lille'in, birçok önemli oyuncusunu satarak maddi açıdan rahatlaması ve Lyon ile Nice'in peşinde olduğu hocası Galtier'in de takımdan ayrılması, ihtimaller arasında yer alıyor.

Yıldızlarımız ne dediler?

'Gurur duyuyorum'

Burak Yılmaz: Bu meydan okumanın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Yürekleri gurbetteki evlatları ile çarpan, 'Bizim Çocuklar' diyerek her an bizlere destek olan canım ülkemin güzel insanlarına minnet ile teşekkür ediyorum.. Ve canım ailem... Sizi çok seviyorum. Takım olarak şampiyonluğumuzun yeni şampiyonluklarımızın ve başarılarımızın başlangıcı olacağına inanıyorum.

'Başarı hepimizin'

Yusuf Yazıcı: İyi günümüzde, kötü günümüzde (Türk halkı) hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım. (Trabzonspor taraftarına) Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek, “Biz daha iyisini yaparız” dedirtebilmek. Onlara en ufak bir katkım olabildiyse, ne mutlu bana.

'Çok seviyorlar'

Zeki Çelik: Fransız taraftarlar bizi çok seviyor. Özellikle Burak Yılmaz'ı. Burak abi çok hırslı ve çok iyi çalışıyor. Herkes takımda onu dinliyor. Türk taraftarlardan da mesaj alıyoruz. Milli Takımımız'dan umutluyum. Bence yarı finale, finale doğru gideriz. Umudum o. Bugün (dün) şampiyonluk kutlamaları var, en kısa zamanda Milli Takım'da olacağız.

Avrupa'da lig şampiyonluğu yaşayan Milli futbolcular

FUTBOLCU YIL TAKIM LİG

Engin Verel 1981 Anderlecht Belçika

Tugay Kerimoğlu 2000 G.Rangers İskoçya

Ümit Davala 2004 W.Bremen Almanya

Fatih Sonkaya 2006 Porto Portekiz

Tolga Seyhan 2006 Shakhtar Ukrayna

Fatih Tekke 2008 Zenit Rusya

Hamit Altıntop 2008 B.Münih Almanya

- 2010 B.Münih Almanya

- 2012 R.Madrid İspanya

Hasan Kabze 2009 R.Kazan Rusya

- 2010 R.Kazan Rusya

- 2012 Montpellier Fransa

Gökdeniz Karadeniz 2009 R.Kazan Rusya

- 2010 R.Kazan Rusya

Sinan Bolat 2009 S.Liege Belçika

- 2017 C.Brugge Belçika

Nuri Şahin 2011 B.Dortmund Almanya

- 2012 R.Madrid İspanya

Arda Turan 2014 A.Madrid İspanya

- 2016 Barcelona İspanya

Merih Demiral 2020 Juventus İtalya

Burak Yılmaz 2021 Lille Fransa

Zeki Çelik 2021 Lille Fransa

Yusuf Yazıcı 2021 Lille Fransa

Mustafa Kapı 2021 Lille Fransa





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