Türkler Belediyespor- Kınıkspor: 2- 2

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA) - ANTALYA Super Amatör Lig'in 12. haftasında oynanan maçta, Alanya Türkler Belediyespor ile Kaş Kınıkspor 2-2 berabere kaldı.

Alanya Konaklı Stadı'nda oynanan maçı, Hayri Kıvanç, Veli Batuhan Bozkurt, Ufuk Çelebi hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kınıkspor'un vuruşu ile başladı. Maçın 15. dakikasında Türklerspor atağında Mehmet Kaplan'ın sert şutunu kaleci Kadir çıkardı. 20. dakikada Kınıkspor'dan Cihad net gol pozisyonunda topu dışarı attı. 34. dakikada Türklerspor atağında Mehmet Sait, iki kişiyi çalımlayarak topu ağlara göndererek, takımını maçta 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada Kınıkspor'dan Ayetullah topu boş kale yerine dışarı attı. 41. dakikada Kınıkspor atağında Cihad, topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

İkinci yarının ilk 20 dakikasında Kınıkspor, Cihad ve Ayetullah'la 4 net pozisyondan yararlanamadı. Maçın 72. dakikasında Kınıkspor atağında Ege'nin pası ile buluşan Ayetullah durumu 2-1 yapan golü attı. 80. dakikada Kınıkspor'dan Ruşen net golü kaçırdı. 85. dakikada Kınıkspor'dan Ruşen'e tekme atan Türklerspor'dan Mehmet Kaplan direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88. dakikada Kınıkspor defansının uzaklaştıramadığı topa vuran Necati, topu ağlara göndererek durumu 2-2 yapan golü attı. Maç, 2-2 sona erdi.

Maçın bitiminde orta hakem Hayri Kıvanç, küfrettikleri gerekçesi ile Kınıkspor'dan Hasan ve Mustafa Ozan'a kırmızı kart gösterdi. Kınıkspor bu skorla puanını puanını 21'e çıkardı. Ligte 4. sırada yer aldı. Türkler Belediyespor ise puanını 16'ya çıkardı. Ligte 8. sırada yer aldı.

Türkler Belediyespor'dan Seyit Ahmet, Bünyamin ve Emre, Kınıkspor'dan Mehmet Ali, Ayetullah ve Ege sarı kart gören futbolcular oldu.

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