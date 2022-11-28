Türkiye’yi dünyaya tanıtan proje: Fairy Flight

Speedflying’te dünyanın en iyilerinden biri olan Red Bull sporcusu Valentin Delluc, ‘Fairy Flight’ projesiyle Kapadokya’da bir ilke imza attı. İki bin altı yüz metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakan Red Bull sporcusu, Kapadokya’daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdi. Gökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu.

Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı

Dünya çapında yayın hayatına devam eden Red Bull TV’den yayınlanan ‘Fairy Flight’ projesi, Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Red Bull TV sayesinde Kapadokya’nın eşsiz güzelliği milyonlarca kişiye ulaşırken, proje de büyük beğeni topladı.

28 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında çekimler yapılan ‘Fairy Flight’ projesinde Red Bull çalışanları, prodüksiyon ve operasyon ekipleri dahil toplam 40 kişi çalıştı. Red Bull sporcusu Valentin Delluc, günde dokuz toplamda da 96 saat çekimi süren projede sıra dışı gösterisini başarıyla tamamladı. Valentin Delluc’un Kapadokya’daki tarihi atlayışı www.redbull.com/fairyflight adresinden izlenebiliyor.

‘‘Bu deneyimi çok sevdim’’

Dünyanın sıra dışı noktalarından yaptığı atlayışlarla speedflying tutkunları tarafından merakla takip edilen Valentin Delluc, kendi sporunda bir ilke imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Delluc, ‘‘Alışık olduğumdan daha farklı bir uçuş oldu. Yoğun ve stresliydi. Enerjimi de kontrol etmem lazımdı. Burası benim için yeni bir yerdi. Şartlar çok farklıydı. Daha kısa ve daha fazla teknik isteyen bir uçuştu. Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Ama bu deneyimi çok sevdim. Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz’’ diye konuştu.



