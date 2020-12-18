Türkiye'nin bulunma ihtimalinin olduğu 25 Nisan'daki boşlukla ilgili ise açıklama yapılmadı. 2020 takvimi ise şu şekilde oldu: 21 Mart (Avustralya), 28 Mart (Bahreyn), 11 Nisan (Çin), 25 Nisan (Açıklanacak), 9 Mayıs (İspanya), 23 Mayıs (Monako), 6 Haziran (Azerbaycan), 13 Haziran (Kanada), 27 Haziran (Fransa), 4 Temmuz (Avusturya), 18 Temmuz (Britanya), 1 Ağustos (Macaristan), 29 Ağustos (Belçika), 5 Eylül (Hollanda), 12 Eylül (İtalya), 26 Eylül (Rusya), 3 Ekim (Singapur), 10 Ekim (Japonya), 24 Ekim (ABD), 31 Kasım (Meksika), 14 Kasım (Brezilya), 28 Kasım (S.Arabistan), 5 Aralık (Abu Dhabi).