Vietnam GP'nin, Formula 1'in 2021 takviminden çıkarılması sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon Vietnam yerine İstanbul, İmola ve Portimao pistlerinden birisinin dahil edileceği açıklandı

9 yıl aradan sonra ülkemizin ev sahipliği yapacağı Formula 1 için artık sayılı günler kaldı. Bu anlamda F1 severlerin, son dönemde en merak ettiği sorulardan bir tanesi de, "F1, Türkiye'de kalacak mı" oldu. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine dün de flaş bir gelişme yaşandı. Normal şartlar altında gelecek sezonun Formula 1 takviminde yer alması gereken Vietnam GP'nin takvimden çıkarıldığı Formula 1 yönetimi tarafından açıklandı. Hal böyle olunca F1'in gelecek sezon planlamasında 25 Nisan tarihinde bir boşluk meydana geldi.

İstanbul 1 adım önde

BBC Sport adlı yayın kuruluşu da yaptığı haberde Vietnamlı yetkililerin mazeret göstererek etkinlikten çekildiğini bildirdi. Formula 1 yönetimi de gelecek sezon için Vietnam yerine 3 pist belirledi: İstanbul, Imola ve Portimao. Bu arada İstanbul'un bu yarışta 1 adım önde olduğu öğrenildi. 15 Kasım'da İstanbul Park'ta yapılacak olan Türkiye GP'de başarılı bir şekilde tamamlanırsa ülkemizin şansının bir hayli yüksek olduğu bildirildi. Konuyla ilgili olarak sezon sonunda kesin bir açıklamanın yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

F1'in 2021 geçici takvimi

Tarih Ülke

21 Mart Avustralya

28 Mart Bahreyn

11 Nisan Çin

25 Nisan Belli değil

9 Mayıs İspanya

23 Mayıs Monako

6 Haziran Azerbaycan

13 Haziran Kanada

27 Haziran Fransa

4 Temmuz Avusturya

18 Temmuz İngiltere

1 Ağustos Macaristan

29 Ağustos Belçika

6 Eylül Hollanda

12 Eylül İtalya

26 Eylül Rusya

3 Ekim Singapur

10 Ekim Japonya

24 Ekim ABD

31 Ekim Meksika

14 Kasım Brezilya

28 Kasım Suudi Arabistan

5 Aralık Abu Dabi

Mertcan Polat