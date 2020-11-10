Vietnam GP'nin, Formula 1'in 2021 takviminden çıkarılması sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon Vietnam yerine İstanbul, İmola ve Portimao pistlerinden birisinin dahil edileceği açıklandı
9 yıl aradan sonra ülkemizin ev sahipliği yapacağı Formula 1 için artık sayılı günler kaldı. Bu anlamda F1 severlerin, son dönemde en merak ettiği sorulardan bir tanesi de, "F1, Türkiye'de kalacak mı" oldu. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine dün de flaş bir gelişme yaşandı. Normal şartlar altında gelecek sezonun Formula 1 takviminde yer alması gereken Vietnam GP'nin takvimden çıkarıldığı Formula 1 yönetimi tarafından açıklandı. Hal böyle olunca F1'in gelecek sezon planlamasında 25 Nisan tarihinde bir boşluk meydana geldi.
İstanbul 1 adım önde
BBC Sport adlı yayın kuruluşu da yaptığı haberde Vietnamlı yetkililerin mazeret göstererek etkinlikten çekildiğini bildirdi. Formula 1 yönetimi de gelecek sezon için Vietnam yerine 3 pist belirledi: İstanbul, Imola ve Portimao. Bu arada İstanbul'un bu yarışta 1 adım önde olduğu öğrenildi. 15 Kasım'da İstanbul Park'ta yapılacak olan Türkiye GP'de başarılı bir şekilde tamamlanırsa ülkemizin şansının bir hayli yüksek olduğu bildirildi. Konuyla ilgili olarak sezon sonunda kesin bir açıklamanın yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
F1'in 2021 geçici takvimi
Tarih Ülke
21 Mart Avustralya
28 Mart Bahreyn
11 Nisan Çin
25 Nisan Belli değil
9 Mayıs İspanya
23 Mayıs Monako
6 Haziran Azerbaycan
13 Haziran Kanada
27 Haziran Fransa
4 Temmuz Avusturya
18 Temmuz İngiltere
1 Ağustos Macaristan
29 Ağustos Belçika
6 Eylül Hollanda
12 Eylül İtalya
26 Eylül Rusya
3 Ekim Singapur
10 Ekim Japonya
24 Ekim ABD
31 Ekim Meksika
14 Kasım Brezilya
28 Kasım Suudi Arabistan
5 Aralık Abu Dabi
Mertcan Polat