'Türkiye’nin Yıldızları': Urkuş Işık

Ailesinin izin vermemesi nedeniyle ilk zamanlar gizli gizli antrenmanlara gitmek zorunda kalan 16 yaşındaki milli atlet Urkuş Işık, anne ve babasının ikna edilmesi sonrası yakaladığı öz güvenle yaşından çok madalya kazandı.

Kırşehir’de henüz 11 yaşındayken öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizme başlayan Urkuş, ailesinin karşı çıkmasından dolayı ilk zamanlar zorluk yaşadı.

Yarışlar için il dışına gitmesini istemeyen ailesinin endişesi nedeniyle gizli gizli antrenmanlara katılan Urkuş, kısa sürede önemli başarılar elde ederek küçük yaşına rağmen milli formaya uzandı.

Katıldığı yarışlarda çoğu zaman kendisinden 2-3 yaş büyük ablalarıyla koşan Urkuş, geçen yıl Balkan Salon Şampiyonası gençler 3 bin metrede, bu yıl da Balkan Kros Atletizm Şampiyonası gençler 4 bin metrede şampiyon olarak, Türk bayrağını göndere çektirdi.

Yaklaşık 5,5 yıllık spor hayatında Türkiye genelindeki şampiyonalarda 21 birincilik elde eden genç yetenek, yaşından fazla madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Atletizme başlama hikayesini AA muhabirine anlatan Urkuş Işık, yaklaşık 5,5 yıl önce 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu seçmelerinde beden eğitimi öğretmeni ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü tarafından keşfedildiğini söyledi.

Çok istemesine rağmen ilk zamanlar ailesinin bu sporu yapmasına izin vermediğini ifade eden Urkuş, öğretmeni ile antrenörünün anne ve babasını ikna etmesinden sonra öz güveninin arttığını, sonrasında da peş peşe başarılar elde ettiğini kaydetti.

- "Yaşımdan çok şampiyonluğum var"

Yaşı küçük olmasına karşın kendisine büyük hedefler koyduğunu dile getiren Urkuş, şöyle konuştu:

"Ailem izin vermediği için antrenmanlara kaçarak gidiyordum. Her gün değil ama bazen habersizce gidiyordum. Annem öğrendi ve biraz kızdı. Antrenörüm ve beden eğitimi öğretmenim gelip ikna ettiler. ’Kızımızın geleceği parlak, önü açık. İleride üniversitede kolaylık sağlar. Onun spor yapmasını istiyoruz.’ dediler. Babam da daha sonra izin vermeye başladı ve bu spora başladım. Antrenörüm ve beden eğitimi öğretmenimin desteğiyle aile problemi çözüldü. Ailemin izin vermesiyle önümde herhangi bir engel kalmadı. Yaşım 16 ama yaşımdan çok şampiyonluğum var. Milli formayla ülkemi temsil ederek, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmek istiyorum."

- Baba Işık: "Onun sürekli destekçisi olacağız"

Urkuş’un babası Murat Işık, ilk zamanlar şehir dışına gitmesi konusunda endişeleri olduğu için kızlarının spor yapmasını istemediklerini aktardı.

Kendilerinden izinsiz antrenmanlara gittiğini öğrendiklerinde Urkuş’a kızdıklarını dile getiren baba Işık, "İlk önce taraftar değildik. Urkuş yeni yeni gidiyordu. Bizden uzaklaşacağını, şehir dışına yalnız gidip gelemeyeceğini düşünüyorduk. Bu nedenle ilk önceleri koşmasına izin vermiyorduk ancak Urkuş iki kere Balkan şampiyonu oldu ve bizi gururlandırdı. Biz şimdi Urkuş’un dünya şampiyonu olmasını istiyoruz. Onun sürekli destekçisi olacağız. Daha çok başarısının gelmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Urkuş’u keşfeden antrenörü Ziya Kaya da sporcusunun bu aşamaya gelmesinde ilginç bir hikayesinin olduğuna işaret ederek, önce aile engelini aşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Sporcularından beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi:

"Aile, kızlarının spora gitmesine karşıydı. Beden eğitimi öğretmeni arkadaşla evinde ailesini ziyaret ettik. Urkuş’un geleceğinin parlak olduğunu, üniversitede beden eğitimi bölümüne daha rahat girebileceğini, devam ederse büyük kulüplerde yarışıp, para kazanabileceğini söyledik. Aileyi bu şekilde ikna ettik. Çoğu zaman kendinden 3 yaş büyük ablalarıyla yarışarak bu başarıları elde etti. Kızımızın yaşı küçük ama yüreği büyük. Hedeflere birer birer ulaşıyoruz. Balkan Şampiyonası’ndan sonra hedef Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek."

Kaya, Urkuş’un Avrupa Şampiyonası için milli takıma seçildiğini ancak Kenya’daki 35 günlük kampa katılamadığı için kadrodan çıkarıldığını belirterek, federasyon yetkililerinden bu konuda destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

AA