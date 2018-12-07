Türkiye’nin Yıldızları: Kübra Dağlı-Emirhan Muran

Peru’da gerçekleştirilen Tekvando Poomse Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Kübra Dağlı ile Emirhan Muran, beraber yakaladıkları uyumu bundan sonraki organizasyonlarda da sürdürmeyi hedefliyor.

Ferdi yarışmaların yanı sıra ikili olarak da turnuvalarda madalya kovalayan iki sporcu, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, çok iyi uyum sağladıklarını ve adeta birbirlerinin ikizini tekvandoda bulduklarını dile getirdi.

Emirhan Muran ile yakın yerlerde oturduklarını ve antrenörlerinin de arkadaş olduğunu anlatan 22 yaşındaki Kübra Dağlı, "Bir gün Emirhan’ın çalıştığı salonda antrenman yaptık. Yetenekli olduğunu gördük. Beraber yeteneklerimizi geliştirdiğimizi gördük. Antrenörlerimiz de bunu fark etti. 2014 yılında beraber çalışmaya başladık." diye konuştu.

Kübra Dağlı, Emirhan’ın çok iyi bir antrenman arkadaşı olduğunu belirterek, "Çok yetenekli, beni iyi motive ediyor. Beraber artılarımızı eksilerimizi görüyoruz. Ailemden çok Emirhan ile vakit geçiriyorum. Yarışmalar döneminde sabah saat 7’de kalkıyoruz. Akşama kadar birlikteyiz. Turnuvalardan önce bana çok iyi destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Emirhan gücü, ben ise estetik kısmını karşılıyorum"

İkili olarak poomse kategorisinde yarıştıklarını hatırlatan Kübra Dağlı, şunları söyledi:

"Bu kategori, tekvandonun şekillerle anlatılmış hali. Freestyle poomse ise bunun müzikli hali. Yapacağımız hareketlere uygun müzik seçiyoruz, belirli kurallar var. O harekete hangi müzik gider diye ayarlıyoruz. Bu şekilde koreografiyi oluşturuyoruz."

Kötü anlarda da birbirlerine destek verdiklerine dikkati çeken genç sporcu, "Bir yarışmada düşmüştüm. Birinci olacakken üçüncü olduk. Bu nedenle birlikte yapmak daha kötü, birimizin hatası diğerini yakabiliyor. O hatayı yaparken çok ağlamıştım. Emirhan kendisinin de aynısını yapabileceğini söyleyerek teselli etti. Takım halinde yapmak çok zor." şeklinde konuştu.

Bir erkekle spor yapmanın zorluğuna da değinen Kübra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O daha dinamik, daha güçlü. Bana bunun bir artı olduğunu düşünüyorum. Kendinden daha iyi kişilerle çalışınca geliştiğimi düşünüyorum. Benim için bir artısı var. Olumsuz bir şey yok. Emirhan gücü, ben ise estetik kısmını karşılıyorum."

"Önce karate yaptım"

Kariyeriyle ilgili de bilgi veren Kübra Dağlı, babası ve amcasının sporun içinde olmasının avantajını kullanarak uluslararası bir sporcu olmayı başardı.

Tekvandoya 13 yaşında başladığını vurgulayan Kübra Dağlı, "Önce karate yaptım, daha sonra tekvandoya yöneldim. Tekvandoya başlamam sürpriz olmadı. Babam boks, amcam da tekvando antrenörü. Babam boks yapmamı istemedi, ağır bir spor olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Spora başladığında hedefinin olmadığına dikkati çeken 1996 doğumlu sporcu, "İlk başlarda ’İstanbul şampiyonu olayım yeter’ diyordum. Amcamdan sonra yeni bir antrenörle çalıştım. Bana ne olmak istediğimi sordu. İstanbul şampiyonluğun yeterli olduğunu söyledim. Bana hedef koymam gerektiğini vurguladı. Bu şekilde planlar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Stresli bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan genç sporcu, "Genellikle benim yapımda stres var. İlk heyecanımda elimin ayağımın titrediğini söyleyebilirim. Çünkü ülkeni temsil ediyorsun ve 17 yaşındaki çocuk için çok önemli bir şey, çok ağır duygu. Tabii heyecanlandım. İlk Avrupa Şampiyonası’nda derecemi aldım." ifadelerini kullandı.

Kübra Dağlı, tekvando sporunun esneklilik gerektirdiğini ve buna göre çalışmanın önemine dikkati çekti.

Tekvandonun dayanaklılık ve esneklikle odaklanmayı gerektirdiğini belirten Kübra, "Bunun için düzenli ve verimli antrenman yapmak zorundayım. Eksiklerimi belirliyorum ve her ay ne yapabilirim diye plan yapıyorum, ona göre çalışıyorum." şeklinde konuştu.

İnsanlara örnek olmak istediğini aktaran Kübra, şunları kaydetti:

"Fark yaratmak istiyorum, bu sporu sevdirmek istiyorum. Emirhan ile organizasyonlar düzenlemek istiyoruz. İnsanların ilgisini çektiğini düşünüyorum. İnsanların ilgilerini çekmeye çalışıyorum. Tepkiler güzel. Dünya şampiyonu olduktan sonra örnek olmak daha güzel."

Emirhan Muran: "Ortak noktamız çalışma alanı"

Ferdi olarak başarılar yakalamasına rağmen uluslararası turnuvalara katılma fırsatı bulamayan ve bunu Kübra Dağlı ortaklığıyla sağlayan Emirhan Muran, "Tek başıma şampiyon oluyorum ama uluslararası organizasyonlara götürmüyorlar. Benden sonraki sporcu dünya üçüncüsü olduğu için onun daha çok şansının olduğunu düşündüler. Kübra ile çok iyi olduğum için seçme yapmıyorlardı. Hazır sporcu olarak bakıyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kübra Dağlı ile uluslararası turnuvalarda başarılar yakalayan Emirhan Muran, hazırlıklar sırasında çok çalıştıklarını ve en büyük kavgaları koreografi çıkarma konusunda yaptıklarını dile getirdi.

Yarışma alanında adeta bir ikiz gibi davransalar da hazırlık aşamasında aynı durumu yaşamadıklarını vurgulayan 23 yaşındaki sporcu, "Ortak noktamız yarışma alanı. Hazırlıklar aşamasında ikimiz de çok konuşuyoruz. Konuşmadan koreografi çıkaramayız. Her şey bize ait. Dünya Tekvando Federasyonu, beş teknik veriyor. Bunu koreografinin içine yayıyoruz. Çok da kavga oluyor. Sadece tekvandoyu izlemiyoruz. Cimnastikçileri ve dansçıları da izliyoruz." diye konuştu.

Birinin sakatlığının diğer sporcuyu etkilediğine dikkati çeken Emirhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakatlık bizi engelleyen bir unsur. Tekvando dışında topa vururken sakatlanmıştım. Bu sakatlığa kızılabilir, Kübra’nın da tepkisi olmuştu. Çok antrenman da bunaltıyor, eğlenmek lazım. Antrenman dışında böyle eğlence anlarında sakatlanıyoruz."

İzlediği filmlerden etkilenerek spora başladı

Emirhan Muran, 2011 yılında tekvandoya başladığını ve erken dönemde hedefini belirleyerek çalıştığını dile getirdi.

İzlediği filmlerden etkilenerek tekvandoya başladığını vurgulayan genç sporcu, "İzlediğim filmler sonrası kick boks salonuna yazıldım. Hocam hem kick boks hem tekvando dersi veriyormuş. Bir ay sonra hocam tekvandoya yatkın olduğumu söyledi. 7 yıldır da tekvandoyla uğraşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takıma 2014 yılında ilk defa seçilen Emirhan, özellikle Kübra Dağlı ile önemli başarılara imza attı.

Dünya şampiyonluğunun ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya hedeflediklerini belirten milli tekvandocu, Avrupa Şampiyonası’nın ardından hazırlıkları buna göre gerçekleştireceklerini kaydetti.

"Hedefimi sarı kemerdeyken koymuştum"

Tekvandoya 16 yaşında başladığına dikkati çeken Emirhan, şunları söyledi:

"Geç olduğunu düşünüyordum ama çok çalıştık. Yetenekten ziyade haftada 6 gün çift antrenman yaptık. Hedeflerimi sarı kemerdeyken koymuştum. O zaman Avrupa şampiyonluğunu belirlemiştim. Bunu da başardık. İki yıl boyunca Peru’daki organizasyona çalıştık."

Dünya şampiyonluğunun kendisi için kırılma noktası olduğunu vurgulayan Emirhan, "Şampiyon olduğumuzda bu başarının bu kadar önemli olduğunu düşünmüyordum. ’Şampiyon olacağız ve kimse duymayacak’ diye düşünüyordum. Eskiden öyleydi ama şimdi başarımız çok yayıldı." diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN