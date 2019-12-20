İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi kapsamında, Türkiye'nin yıldız adayları Osmaniye'de buluştu.

Bu kapsamda, Tosyalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları iki gün sürecek. Müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman'dan 9 kız ve 9 erkek takımı katıldı. Toplamda 200 sporcunun mücadele edeceği müsabakaların açılış seremonisine Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Anadolu Yıldızlar Ligi sorumluları, sporcular, antrenörler ve idareciler katıldı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, sporda sürdürülebilir başarı için üretken ve başarılı nesillerin önemini hatırlatarak ANALİG’in bu doğrultuda başarıyla uygulandığını söyledi. Basketbol grup yarışmalarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını kaydeden İl Müdürü Loğoğlu, tüm sporseverleri Basketbol müsabakalarını izlemeye davet etti. Açılış seremonisinin ardından müsabakalar başladı.



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