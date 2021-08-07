UEFA Ülke Katsayı Sıralaması açısından çok kritik bir sezondayız... Sıralamada bu haftaki maçların ardından Çekler'den 17.'liği geri aldık. Ancak 2021-22 dönemini ilk 15 içinde tamamlayamazsak, 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 takım gidecek, Devler Ligi'nde tek temsilcimiz olacak ve Avrupa Ligi'nde ise hiç olmayacağız. İşte böyle bir dönemde Sivasspor, şu ana kadar Konferans Ligi ön elemesinde oynadığı 3 maçı da kazanarak, ülkemize toplamda 600 puan kazandırdı. 2. ön elemede Moldova'dan CS Petrocub'u her iki maçta da 1-0'lık skorlarla eleyen Yiğido, 3. ön eleme ilk sınavında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1'le geçti.

Beşiktaş 'tan bonus katkısı

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımı, genel sıralamada 22.000'le 17. sıradaki Türkiye'nin bu sezon kazandığı 1.600 puanın 600'ünü sahiplendi. Kalan 1.000 puanının 800'ü Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kaldığı için bonus olarak geldi. 100'er puan da Trabzonspor 'un Molde, Galatasaray 'ın da St Johnstone beraberlikleriyle kazanıldı. Kırmızı- Beyazlılar ayrıca Batumi'yi yenerek, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 20'ye (13 galibiyet, 7 beraberlik) çıkardı ve Türk kulüplerinin Avrupa'da oynadığı son 14 maçta elde ettiği 5 galibiyetin de tek başına sahibi oldu.

Aslıhan Çil - Çağrı Davran