Türkiye’nin yeni sporu Ultimate Frizbi

Yakın geçmişte Dünya Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik spor olarak tanınan ultimate frizbi ülkemizde henüz federasyonu kurulmamış olsada WFDF(Dünya Uçan Disk Federasyonu) ve EUF(Avrupa Ultimate Federasyonu) tarafından resmi olarak tanınan Oyunun Ruhu Derneği’nin çalışmaları ile yönetilmektedir.

Uluslararası arenada hatrı sayılır başarılar alan takımlarımız ülkemizde daha fazla kitlelere ulaşmak, sporu tabana yaymak için çalışmalarını sürdürüyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Fethiye, Çanakkale ve Kırklareli aktif olarak Ultimate Frizbi takımlarının bulunduğu ve faaliyet gösterdiği şehirler olsada camia bu sporu ülkenin her noktasına yaymak istiyor.

En yakın organizasyon Çanakkale’de

2015 yılından itibaren Türkiye nin ilk ve tek salon turnuvasına ev sahipliği yapan Çanakkale bu yıl da 16 takıma ev sahipliği yapacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Frizbi Takımı Griffins Ultimate tarafından düzenlenen organizasyon 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terziooğlu Kampüsü içerisindeki spor salonlarında gerçekleşecek.

Sabancı, Odtü, Boğaziçi, Özyeğin, Bilkent, Yeditepe ,İtü , Bilgi, Kırklareli ve ev sahibi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitelerinin yanı sıra Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Amerikan Koleji gibi lise takımları ile birlikte kulüp takımlarının da katılacağı turnuvanın son şampiyonu finalde Caddebostan Olympics takımını mağlup eden Ankara Frostbite takımı olmuştu.