Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında milli takımı yakından ilgilendiren maçta Norveç, Letonya'yı konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 0-0 berabere bitti. Bu sonuç milli takımımıza yararken Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Milliler, averajla grupta liderliğe yükseldi.

ROBERTS OZOLS SERT DARBEYE RAĞMEN OYNADI VE YILDIZLAŞTI!

Maç boyunca müthiş kurtarışlara imza atan Letonya'nın 26 yaşındaki kalecisi Roberts Ozols, maçta kafasına aldığı sert darbeye rağmen karşılaşmaya devam etti. Roberts Ozols, maça devam etmek istedikten sonra harika kurtarışlarına devam etti. Norveç karşısında müthiş bir mücadele veren Letonya kalecisi Roberts Ozols, özellikle son dakikalarda kalesinde yaşanan tehlikelerde harika kurtarışlarla gole izin vermedi. Letonya'nın 26 yaşındaki file bekçisi, Norveç'ten Mohamed Elyounoussi'nin karşı karşıya pozisyonunda gole izin vermedi. Roberts Ozols, EURO 2016'ya gitmemizi sağlayan Kazakistanlı İslambek Kuat'ı hatırlattı. (Sabah)