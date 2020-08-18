Yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisikletseverin katılacağı GranFondo Bursa’nın basın toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar katıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletseverin katılacağı organizasyonun startı Anatolia Otel’de yapılan basın toplantısıyla verildi. Kısa ve uzun olmak üzere iki parkurda gerçekleştirilecek GranFondo Bursa, ‘Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset’ sloganıyla Bursa Millet Parkı’nda başlayacak.

Sporcuların startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı GranFondo Bursa’nın sembolik startında maskeler de takılı olacak. Alandaki sağlık önlemlerinin 10 kat artırıldığı organizasyonda sporcu dinlenme alanları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanacak.

Başkan Aktaş: “Bursa'nın dünyaya tanıtılmasına vesile olacak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tüm dünyada insanlığın üzerine karabasan gibi çöken korona virüsle mücadele kesintisiz devam ettiklerini belirtip “Bu süreçte sosyal yaşamdan uzaklaşan insanları motive etmek ve moral aşılamak için hazırlanan spor, sanat ve kültürel etkinlikler daha da ön plana çıktı. Özellikle açık havada yapılması nedeniyle bisiklet sporunun yeni normalde yapılacak en sağlıklı aktivitelerden biri. Mart ayı başından beri devam eden pandemi sürecinde Türkiye’nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin tüm ayaklarında olduğu gibi spor turizminden de pay alabilmek adına tanıtım faaliyetlerini çok önemsiyoruz. GranFondo’nun da tarih başkenti Bursa’mızın dünyaya tanıtımına vesile olacağına inanıyorum. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda etkinliğin yapılacak olması bizim için ayrıca bir gurur vesilesi olacak. Ben yarışlara katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

İsmail Özbayraktar: “Yeni normalde insan sağlığını ve hareketi çok önemsiyoruz”

30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günde, böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “Tüm dünya ve ülkemiz çok zorlu bir pandemi sürecinden geçiyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın en büyük problemlerinden birisi de hareketsizlik oldu. Spor dünyasının içinden gelmiş biri olarak sporun hareket etmenin yanı sıra insanları motive edici, birleştirici ve moral verici gücü olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle Pandemi sürecinin başından itibaren vatandaşlarımızı harekete teşvik edici projelerin her zaman yanında olduk. Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde GranFondo Bursa gibi sosyal mesafe kurallarına özen göstererek harekete teşvik eden bir spor etkinliğine destek vermekten gurur duyuyoruz. Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hissederek bu anlamlı günü kutlayacağız” dedi.