İlk kez 24 takımla oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası’nda formatta da değişikliğe gidilmişti. EURO 2020’de 24 takım, 6 grupta 4’erli olarak mücadele edecek. Ancak turnuva, tek bir ülkede değil, 12 ülkedeki 12 farklı şehirde gerçekleşecek. 12 Haziran’da başlayacak şampiyona, 12 Temmuz’da sona erecek. Elemelerde gruplarını ilk iki sırada bitiren toplamda 20 takım, direkt finallerin yolunu tutacak. Kalan 4 takım, Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı Play-Off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Karşılaşmalara, Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan), Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka), Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya), Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya), Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda), Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

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4 takım Play-Off’tan gelecek

Söz konusu şehirlerin, hangi gruptaki maçlara ev sahipliği yapacağı önceden belirlenirken, söz konusu yerlerin ülkeleri finallere katılması durumunda, o grupta yer alacak. Gruplardaki diğer takımların belirleneceği kura çekimi 30 Kasım 2019’da Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleşecek. Play-Off’tan gelecek muhtemel takımların gruptaki yerleri de burada belirlenecek.