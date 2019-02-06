2018’de Dünya Ralli Şampiyonası’nda bayrağımızı gururla dalgalandıran ve ‘Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğu’nu 12.nci kez elde eden Ford Motorsport Türkiye, başarılarla geri bıraktığı 2018’e yıl sonu partisiyle veda etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanvekili Eren Üçlertoprağı, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk’ün yanı sıra Ford Motorsport Türkiye takım pilotları, takım sponsorlarının üst düzey yöneticileri ve Motorsporları Federasyon temsilcilerinin katılımı ile organize edilen ‘Sezon Sonu Kutlama Partisi’ Maslak’taki Ford Motorsport Türkiye Garajı’nda gerçekleştirildi.

Yenigün: “WRC’de genç pilotlarımızı yarıştırmak ve motorsporlarının en üst noktasında başarılar elde etmek istiyoruz”

Gecede konuşma yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Motorsport Türkiye’nin yaşattığı başarıların yıllar sonra da hatırlanacağını, motorsporları tarihinde kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kurumsal gündemimizi destekleyen bir vizyon ve uzun vadeli planlarımızla birlikte; Dünya Ralli Şampiyonası – WRC’de genç pilotlarımızı yarıştırmak ve motorsporlarının en üst noktasında başarılar elde etmeyi arzuluyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl, Dünya Ralli Şampiyonası’nda Genç pilotlar kategorisi olan Junior WRC’de toplam 16 pilot içerisinde Buğra Banaz’ın elde etmiş olduğu 6'ncılık çok değerli. Türk sporcularımızın uluslararası alanda rekabetin en üst düzeyde olduğu motorsporlarında kendilerini geliştirmelerine vesile olmak bizler için gurur verici. 2018 yılı sonunda global lansmanını yaptığımız ve Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü Ford Trucks F-MAX çekicimizin pilotundan, mekaniğine tamamen yerli olan takımımızın bir parçası olması da beni ayrıca gururlandırıyor. Bizim için yıllardır bitmeyen bir tutku olan motorsporlarında, sayısız başarıyı ve ilkleri yaşatan Serdar Bostancı direktörlüğündeki Ford Motorsport Türkiye takımımızı pilotlarını, Fiesta Rally Cup çatısı altında yarışan sporcularımızı ve emeği geçen tüm teknik ekibimizi elde ettikleri başarılardan ötürü can-ı gönülden tebrik ediyorum.”

Yücetürk: “Ülkemizin motorsporlarındaki vizyonuna yeni ufuklar eklediler”

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ise şunları söyledi:

“Türkiye’de motorsporlarında kazanılmadık kupa bırakmayan, Avrupa’da birçok ilki başararak adeta ilklerin takımı olan Ford Motorsport Türkiye, 22 yıldır Ford Otosan ve sponsorlarımızın motorsporlarına verdiği istikrarlı desteği ile 2017 sezonunda Türkiye motorsporları tarihinin en büyük başarısı olan ‘Avrupa Takımlar Şampiyonluğu’ ile taçlandırmıştı. 2018 yılında Federasyonumuzun yoğun çabaları ile uzun bir aradan sonra ülkemize yeniden geri dönen WRC-Dünya Ralli Şampiyonası’nın Marmaris Rallisi ile birlikte Avrupa ayakları olan Portekiz, Fransa ve Finlandiya rallilerinde mücadele eden ekibimiz, ülkemizin motorsporlarındaki vizyonuna yepyeni ufuklar ekledi. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz 12’nci Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar şampiyonluğu uzun yılardır motorsporlarına yaptığımız istikrarlı yatırımın bir meyvesi; takımımızla hep birlikte siz değerli basın mensupları, sponsorlarımız ve Federasyon temsilcilerimiz ile bu başarılarımızı bir arada kutlamak bizim için büyük bir gurur. Başarılı bir sezonu daha geride bırakan Ford Motorsport Türkiye takımımızı, tüm pilotlarımızı ve özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımızı bize bu başarıları yaşattıkları için, Ford Otosan ailesi adına tebrik ediyor, tüm sponsorlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz.”

Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Motorsport Türkiye olarak, daha önce yaşadığımız Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Doğu Avrupa Kupası ve 2017’de Türkiye’nin ilk Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonluğu gibi önemli başarıların ardından 2018’de WRC – Dünya Ralli Şampiyonası ile Avrupa’dan sonra gözümüzü dünyaya diktik. 2018’de WRC’de dünyanın en zorlu etaplarında bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Ancak, bu uzun vadeli bir çalışma planı ve motivasyon gerektiren bir organizasyon. 2018’de Dünya Ralli Şampiyonası'na ısındık. En büyük arzumuz gelecek yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemizin adından söz ettirerek, daha önce elde edilmemiş başarıları kutlamak. Ayrıca, bugüne kadar ülkemize birçok genç pilot kazandırmış birtakım olarak ülkemizin adeta motorsporları üniversitesi olarak konumlandıracağımız ve detaylarını ilerleyen günlerde paylaşacağımız ‘Genç Pilotlar Ralli Akademisi’ projemizin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Başta takım pilotlarımız, ekip arkadaşlarımız olmak üzere bize inanan, destek veren tüm sponsorlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.”



