Türkiye’nin rakibi Mısır

FIFA eNations Cup’ta Türkiye’nin rakipleri belli oldu. Bugün başlayacak organizasyonda Milliler, B Grubu’nda Romanya, İsrail ve Mısır ile karşılaşacak. 43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kupada Ay-Yıldızlılar’ı milli futbolcularımız Oğuzhan Özyakup ve Kaan Ayhan ile E-Spor Milli Takımı oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop temsil edecek. İlk maçımız saat 17.00’de Mısır’la, ikinci sınavımız 18.20’de Romanya ile ve gruptaki son mücadelemiz de yarın İsrail’le olacak.