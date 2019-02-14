Türkiye’nin oynayacağı maçların saatleri belli oldu

Sırbistan ve Letonya’nın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye’nin oynayacağı maçların başlangıç saatleri açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu’nda mücadele edecek ay-yıldızlılar ilk maçını 27 Haziran Perşembe günü TSİ 19.30’da İtalya ile oynayacak.

İkinci maçında 28 Haziran Cuma günü TSİ 17.00’de Slovenya ile oynayacak milliler, üçüncü karşılaşmasında ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 17.00’de Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki tüm maçlarını Sırbistan’ın Niş kentinde yer alan Cair Spor Salonu’nda oynayacak.

Toplam 16 takımın yer alacağı organizasyonda grubunu ilk sırada bitiren takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncüler ise çapraz eşleşme sonucunda son 8 takım arasına kalmaya çalışacak.

2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, 7 Temmuz Pazar günü Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanacak finalle sona erecek.

AA