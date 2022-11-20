Her 4 yılda bir düzenlenen ve futbol severlerin yoğun ilgi ile takip ettiği organizasyonlardan birisi olan Dünya Kupası, bu sene Katar'da düzenleniyor. 32 takımın mücadele ettiği bu turnuvada takımlar tek bir şeyi elde etmek için rakiplerini geçmek istiyor: Dünya Kupası...

20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2022 Dünya Kupası öncesinde bazı takımlar favori gösterilirken, bazıları ise sürpriz olarak nitelendiriyor. Tabii burada öne çıkacak olan futbolcu da farklı tahminlerle ortaya çıkıyor ancak genelde belli birkaç isim üzerinde duruluyor.

İlk kez bir Arap ülkesinin ev sahipliğinde kış mevsiminde düzenlenen ve 300 milyar dolar gibi inanılmaz bir paraya mal olan turnuvayla ilgili ülkemizin önde gelen teknik adamları, sanatçılar ve iş insanlarına Hürriyet 3’er soru sordu. Böylelikle hem tahminleri hem de favorileri ortaya çıktı.

SORULAR:

1- Dünya Kupası için favorileriniz? Finali hangi takımlar oynar?

2- Sürpriz yapmasını beklediğiniz takımlar?

3- Kupaya damga vurmasını beklediğiniz en iyi futbolcu adayınız?

ERSUN YANAL

1- Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa favorilerim. Finali İspanya ile İngiltere oynar.

2- Sürpriz adaylarım Danimarka, Japonya, Senegal.

3- Paqueta (Brezilya), Romero (Arjantin), Jude Bellingham).

HiKMET KARAMAN

1- Favorilerim Brezilya ile İspanya. Finali de ikisi oynar.

2- Bu turnuvadan sürpriz çıkmaz.

3- Kevin De Bruyne (Belçika), Jude Bellingham (İngiltere).

ACUN ILICALI

1- Arjantin-Brezilya hayalim var. Favorilerim de bu iki takım.

2- Sezon ortası olduğu için sürpriz takım çıkması zor.

3- “Bu Messi’nin Dünya Kupası olacak” diyorum.

HAMiT ALTINTOP

1- Favorim Arjantin. Finali Arjantin ile Brezilya oynar.

2- Sürpriz adaylarım Uruguay ve Danimarka.

3- Musiala (Almanya), Bellingham (İngiltere), Messi (Arjantin), Neymar (Brezilya).

ÖMER ERDOĞAN

1- Favorim Fransa. Finali Fransa ile Arjantin oynar.

2- Belçika sürpriz takım olabilir.

3- Kylian Mbappe (Fransa).

RECEP ÇETiN

1- Favorim Arjantin. Finali Brezilya ile Arjantin oynar.

2- Senegal ve Uruguay takımları sürpriz yapabilecek potansiyele sahip.

3- Neymar (Brezilya), Lionel Messi (Arjantin)

CEVAT GÜLER

1- Şampiyonluk favorim Arjantin. Finalde Arjantin ile Almanya karşılaşır.

2- Hollanda sürpriz adayım.

3- Lionel Messi (Arjantin), Jude Bellingham (İngiltere).

ERTUĞRUL SAĞLAM

1- Finali Almanya ile Arjantin oynar, Belçika, İngiltere, Fransa zorlar.

2- Sırbistan ve Danimarka sürpriz yapabilir.

3- Pedri (İspanya), Vinicius Jr. (Brezilya), Musiala (Almanya), Vlahovic (Sırbistan)

ÜMiT KARAN

1- En büyük favorim Arjantin. Finali Fransa ile Arjantin oynar.

2- Senegal sürpriz yapabilir.

3- Lionel Messi (Arjantin)

GİRAY BULAK

1- Favorilerim Arjantin, Belçika, Brezilya, İspanya, Fransa.

2- Katar sürpriz yapabilir.

3- Kevin de Bruyne (Belçika), Kylian Mbappe (Fransa).

ŞENOL USTAÖMER

1- Favorim Fransa. Finalde Brezilya ile Fransa karşılaşır.

2- Belçika ve İngiltere sürpriz yapabilir.

3- Kylian Mbappe (Fransa).

FERHAT GÖÇER

1- Favorilerim Brezilya ile Fransa. Finali de bu iki takım oynar.

2- Sıcak hava nedeniyle bir Afrika takımı sürpriz yapabilir.

3- Vinicius Jr. (Brezilya).







