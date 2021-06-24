Pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 29 günü kala, Türkiye'nin son sporcu kota sayısı 96'ya ulaştı. Olimpiyat yolunda özellikle 15 günlük süreçte, karatede Türkiye inanılmazı başardı, halter ile judoda dünya sıralaması belirlendi, atletizmde de üst üste yeni kotalar geldi, modern pentatlonda serimiz sürdü, yüzmeye bir sporcumuz daha eklendi.

Karateciler 8'de 7 yaptı

Karatede tarihi bir kota başarısı yakalandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karatede, Türk sporcular inanılmazı başardı. Daha önce 8 kotadan 5'ini almayı başaran Ay-Yıldızlılar son elemeler sonunda da bu kota sayısına 2 kişiyi daha ekledi. Ve Türkiye böylece olimpiyatta yer alacak olan bir branşta 8'de 7 yaparak ev sahibi Japonya'dan sonra Tokyo'ya en çok sporcu yollayan ülke olmayı başardı. Judoda dünya sıralaması sonrası 5 sporcumuz kotayı garantiledi. Modern Pentatlonda ise İlke Özyüksel, bu branşta ilk kez temsil ettiği 2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'ya da bileti cebine koydu.

Ersu Şaşma 5.80'i geçti

Bir güzel kota haberi de atletizmden geldi. Türk atletizminde sırıkla atlamanın tarihini değiştiren Ersu Şaşma beklenen dereceyi atladı. 5.80’i geçen Milli atlet, sırıkla atlamada kotayı aldı ve olimpiyatlara gidecek 3. sırıkla atlamacı olarak tarihe geçti. Gülle atmada Emel Dereli, çekiç atmada Tuğçe Şahutoğlu yüzümüzü güldürdü.

Paralimpikte 54 kota

Bu arada Türkiye'nin atletizm, erkek basketbolu, plaj voleybolu, yüzme gibi branşlarda kota şansı sürüyor. Dünya listelerinin de açıklanacağı ve kota yarışlarının tamamlanacağı haziran ayının sonunda, ülkemizin tam kota tablosu belirlenmiş olacak. Engelli sporcuların mücadele ettiği ve 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise 8 branşta 54 sporcumuz kota aldı. Paralimpik te de kota süreci devam ediyor.