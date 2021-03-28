Türkiye’nin Norveç galibiyeti Alman basınında geniş yer aldı

Kicker dergisi, "Ozan Tufan Norveç’e karşı parladı: Başlangıçta erken, daha sonra olağanüstü" başlığını kullanarak, Türkiye’nin Dünya Kupası elemelerinde ikinci maçını da kazandığını belirtti. Türkiye’nin Norveç’i 3-0 yendiği maçta, sağlam bir savunma ve soğukkanlı fırsatları değerlendirmenin zaferin anahtarı olduğu vurgulanarak, Haaland ve Sörloth’un başını çektiği Norveç hücumunun etkisiz kaldığı ve şansız olduğu ifade edildi.

Bild gazetesi "Haaland’a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası’nı hayal ediyor" başlılığıyla Türkiye’nin galibiyetini okuyucularına duyurduğu haberde, Türkiye’nin formda olduğu ve Dünya Kupası elemlerinde kazanmaya devam ettiğini kaydetti.

Haberde, Borussia Dortmund’da forma giyen yıldız futbolcu Erling Haaland’ın oynadığı Norveç’i 3-0 yendiği anımsatılan haberde, gollerin Ozan Tufan ve Freiburg’un eski oyuncusu Çağlar Söyüncü’den geldiği belirtildi.

Haberde ayrıca, "Türkiye çarşamba günü Hollanda’yı rezil etti, Portakalları 4-2 yenerek evine gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Haber kanalı NTV de "Haaland da Türkiye’yi durduramadı" başlığını kullanırken, Sportbild dergisi ise "Haaland ve Norveç için acı yenilgi" başlığıyla Türkiye’nin Norveç’i 3-0 yendiği karşılaşmanın haberini okuyucularıyla paylaştı.