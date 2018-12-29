Türkiye’nin 'madalya deposu' tekvando

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2018’de de ülkenin "madalya deposu" olmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Şahin, 2018 yılına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yıl boyunca lisanslı sporcu sayısının artmaya devam ettiğini belirten Şahin, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurguladı.

Şahin, 2018 yılındaki uluslararası organizasyonlarda Türk sporcuların 167’si altın, 136’sı gümüş ve 261’i bronz olmak üzere 564 madalya kazandıkları bilgisini vererek, "2018 yılında da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Kazandığımız 564 madalyayla, ülkemizin madalya deposu federasyonlarından olma geleneğini sürdürdük. 2019 yılında madalya sayımızdaki istikrarı korumayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

- Önemli başarılar

Başkan Şahin, 2018 yılında elde edilen önemli başarılarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile genel klasmanda 2. sırayı alırken, kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Akdeniz Oyunları’nda 7 sporcuyla mücadele edip, 2’si altın 4’ü bronz olmak üzere 6 madalya kazandık. Dünya Takımlar Şampiyonası’nda karışık takımımız ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Dünya Gençler Şampiyonası’nda ise 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandık. Sporcularımız ayrıca yıl içerisinde katıldıkları grand slam, grand prix müsabakalarının da yer aldığı uluslararası turnuvalarda önemli puanlar kazanmayı başardı. Engel tanımayan para-tekvandocularımız ise Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 7’si altın toplam 16 madalya ile kürsünün en üst basamağına çıktı."

- En iyiler Türkiye’den

Şahin, Dünya Tekvando Federasyonunun, Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin’i yılın en iyi teknik direktörü, milli sporcu İrem Yaman’ı ise yılın en iyi kadın sporcusu seçtiğini hatırlattı.

Bu iki ödülün tekvando camiasını gururlandırdığını dile getiren Şahin, "En prestijli 3 ödülden 2’sini ülkemiz kazandı. Ali Şahin hocamız, tüm dünyanın takdirini kazanan kıymetli bir teknik adam. Burada elde ettiği başarıları taçlandırmış oldu. 2018 yılını harika geçiren kızımız İrem Yaman da hak ettiği bir başarı elde etti. Ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın takdir edilmesi mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

- 2020 Tokyo yolunda

Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na katılım durumuna ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

İki büyük organizasyona da iddialı bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Şahin, "2020 Tokyo Olimpiyatları’na doğrudan katılım yolunda çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda 2019 yılı çok önemli. Kadınlarda maksimum kontenjan olan 4 sporcuyla olimpiyatlara katılma yolunda önemli bir avantaja sahibiz. Nur Tatar Askari, Nafia Kuş, Rukiye Yıldırım, Zeliha Ağrıs, İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün isimlerinden 4’ünün doğrudan Tokyo 2020’ye katılmasını bekliyoruz. Erkeklerde ise kıta elemesiyle 2 sporcumuzu Tokyo’ya götürmeyi hedefliyoruz. Paralimpik oyunları için de çalışmalarımız sürüyor ve 6 kotadan 3 veya 4’ünü elde ederek ülkemizi Tokyo’da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

AA