Sivasspor- Galatasaray maçındaki gol iptal kararının perde arkasını size tek tek anlatacağım. Okuduklarınız tüylerinizi diken diken edecek. Türkiye’de hakemlik adına nasıl bir facianın yaşandığına inanamayacaksınız. Ben duyduklarım karşısında şoke oldum. İnşallah Türkiye böyle bir rezalet yaşamaz. O geceyi size anlatmadan önce VAR protokolünü anlatmalıyım...









OFSAYT ÇiZGiSiNi KULAKTAN ÇEKERSEN FARKLI ÇIKAR

Protokole göre ofsayt şöyle belirlenir: VAR hakemi topun ayaktan çıktığı ana bakar. Sonra savunma ile rakibin pozisyonuna bakarak kimin önde kimin arkada olduğunu belirler. Ancak bunu belirlerken çok ince bir noktaya dikkat eder. Eğer kulaktan çizgiyi çektirirse farklı, koldan ya da bacaktan çizerse farklı sonuç elde eder. VAR hakemi ofsayt gibi durumlarda hakemi ancak yoruma dayalı pozisyonlarda görüntüyü izlemesi için davet eder. Eğer pozisyonda yorum yoksa çizgiyi çeker ve maçın hakemine ‘ofsayt’ der.

OFSAYT MI, FAUL MÜ BiLMEDEN EKRANA GiTTi

Şimdi gelelim Sivasspor-Galatasaray maçına... 49. dakikada Sivas golü attıktan sonra Özgüç Türkalp maçın hakemini görüntüyü izlemeye çağırdı. Erkan Özdamar faul için mi, ofsayt için mi çağrıldığını bilmeden ekrana yöneldi.









Türkalp pozisyonunu ofsayt olduğunu söylüyor ama Özdamar pozisyonu o netlikte görmüyordu. İki hakemin pozisyonu değerlendirmesi uzadıkça uzadı. Tam 5 dakika 4 saniyeyi buldu. Sürenin uzaması ikisini de sıkıntıya sokunca Özgüç Türkalp, “Ofsayt, sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim” dedi.

TÜRKALP GÖRÜNTÜYÜ EKRANA VEREMEDi

Özdamar hâlâ tedirgindi. Görüntüde dikkat ederseniz pozisyonu izledikten sonra golü iptal edeceği noktaya doğru değil orta sahaya doğru hareket etti. Sonra ofsayt olarak golü iptal etti. Ama asıl rezalet bundan sonra yaşandı. Türkalp “Ekrana vereceğim” dediği görüntüyü ekrana getiremedi. Çünkü pozisyonda ofsayt yoktu ve Türkalp VAR operatörüne Galatasaray savunma oyuncusunun kaleye en yakın bölümünü değil daha başka bir uzvunu işaretletmişti. Yani VAR prosedürünü alt üst etmiş, “ekrana getireceğim” dediği ofsayt görüntüsünü getirememiş, bir golü yok yere iptal etmişti.









FUTBOL FEDERASYONU YÖNETiMi ‘KELLE’ iSTiYOR

Başta Fenerbahçe ve Sivasspor’un gösterdiği büyük tepkinin ardından Türkiye FUTBOL Federasyonu’nunda önceki günkü maçın hakemlerine öfke dinmedi. TFF yöneticileri “kelle” istiyordu. Çünkü olay bir hakem hatası olmaktan çıkmış bir prosedürün, yerine getirilmesi gereken mutlak kuralların ihlaline dönüşmüştü. Bunun sonucunda Türkalp’in faturasının hakemliğinin bitirilmesine kadar gitmesi neredeyse kesin görünüyor. Özdamar ise sezon sonuna kadar kolay kolay görev alacak gibi görünmüyor.





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TARTIŞILAN HAKEM ÖZDAMAR KiMDiR?

1988’de Ankara’da dünyaya gelen Erkan Özdamar, Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun olurken yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı. Dans eğitmenliği yapan Özdamar, uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip. Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020- 21 sezonunda Süper Lig’de düdük çalmaya başladı. TFF’nin 23 Aralık’ta açıkladığı listede FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında yer aldı.

ERKAN ÖZDAMAR’IN 4 BÜYÜK KARNESi

Trabzon 6 5 1 0

Galatasaray 5 4 - 1

Beşiktaş 4 2 1 1

Fenerbahçe 2 - 1 1

Bafetimbi Gomis'in FC Nantes'e Attığı Gol