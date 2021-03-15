Menteşe Belediyesi, VR Rhythm League iş birliği ile birlikte Türkiye'nin ilk VR Espor turnuvasını düzenliyor. Turnuvanın isim Sponsoru ise Papara oldu.

22-26 Mart 2021 tarihlerinde başlayacak turnuva son yılların en popüler oyunlarından Beat Saber dalında düzenlenecek olup Profesyonel ve Amatör olarak iki farklı kategoride gerçekleşecektir. Yarışma formatı eleme usulü olup katılım 200 kişi ile sınırlıdır. Offline düzenlenecek olan turnuva 5000? ödül havuzuna sahip olacaktır. Turnuva kayıtları 15 Mart 2021 Tarihinde Menteşe Belediyesi'nin Resmi Web Sitesinde açılacaktır.

VR Espor Nedir?

Son birkaç yıldır Espor dünyasına yeni bir alt dal giriş yaptı. 2016 yılında Oculus ve HTC firmalarının Sanal Gerçeklik Gözlüğü yani kısaca VR sistemlerinin tanıtılması, hem normal oyunlar hem de oyun yarışmaları açısından oyunun tanımını değiştiren bir yenilik oldu. Sanal gerçeklik gözlüklerinin hızlı bir şekilde milyonlarca satışları ile standart oyunlar dışında olan VR (Sanal Gerçeklik) Espor etkinlikleri başladı.VR Espor'un oyuncuları etkileme şekli standart bir aktivite olmamasıdır. Espor'dan farklı olarak VR Espor oyuncuların hareket etmesi, tepki vermesi, koşması, yürümesi yüksek performanslı bir spor aktivitesi yapması ile ayrılmıştır. VR Espor, Espor'un eleştirilen fiziksel spor kısmının geçiş dalı olmuştur.