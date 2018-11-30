Türkiye’nin İlk ve En Büyük Espor Zirvesi ESPORTS.con

Türkiye’de ilk kez 16 – 17 Ocak 2019 tarihlerinde Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek ESPORTS.con, 20’den fazla oturumda, 30’dan fazla konuşmacıya ev sahipliği yapacak. Markalar, yayıncılar ve esporcuları buluşturacak zirve, sektörün geleceğine ışık tutacak.

Espor ile markaların ilk büyük buluşması: ESPORTS.con

Espor tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne daha çok kişi tarafından takip ediliyor. Marketing Türkiye önderliğinde ve Think Event organizasyonuyla, pazarlama profesyonelleriyle espor ekonomistlerini bir araya getirecek olan Türkiye’nin ilk ve en büyük espor konferansı Esports.con, InGame Group’un mekan sponsorluğuyla Nonstop Zula Espor Merkezi’nde düzenlenecek. Zirvede “Başarılı bir espor takımı nasıl kurulur? Markalar esporu bir mecra olarak nasıl kullanmalı? Espor alanında var olmak markalara ne kazandıracak? Espor meraklılarının harcama ve medya tüketim alışkanlıkları neler?” gibi soruların yanıtları katılımcılarla paylaşılacak.

Esporun Dünya Çapında Otoriteleri Geliyor

Esporun dünya çapında otorite isimlerinin konuşmacı olacağı zirvede, spor dünyasının önde gelen isimleri, pazarlama iletişimi profesyonelleri, kulüp yöneticileri, yatırımcılar, yıldız espor oyuncuları ve menajerler de yerini alacak. Türkiye’nin en önemli marka-espor iş birliği örneklerinin ele alınacağı etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri espor endüstrisinin markalara yarattığı büyük iletişim fırsatlarını konuşacak.

Esports.con’da sporun yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte etki alanını nasıl artırdığını, içeriği ve izlenme değeri günden güne gelişen bu platformu en iyi kullanan kurumların sırlarını, esporun yıldızlarının markalarını nasıl oluşturduğunu ve yönettiğini, yayın dünyasında sporun yarattığı eşsiz erişim ve algı gücünün nasıl kullanıldığını konunun en yetkin isimleri katılımcılarla paylaşacak. Zirvede gündem yaratan sunumlarla zengin bir konferans deneyimi yaşatılacak. Genç yaşta kazandıkları başa­rılar kadar gelirleriyle de dikkatleri üzerlerine çeken espor oyuncularının değişen yaşamları, çalışma koşulları, oyuncu-kulüp-spon­sor ilişkileri ve gelecek hedefleri de çarpıcı sunumlarla anlatılacak. Ayrıca oyun üreticileri ve casual gamer’lar arasındaki en önemli kanal haline gelen influencer’lar, oyuncu-izleyici kitlelerine dair gözlemlerini etkinlikte paylaşacak.

Zirvede, Türkiye’deki espor sektörünün rakamsal büyüklüğü ve gelişim süreçleri, oyuncu profili ve marka işbirlikleri, gelişen espor teknolojileri, turnuvalar, esporun dizi film sektörüne yarattığı etki ve esporun geleceğine ışık tutulacak.

Espor ile markaların ilk büyük buluşması olan ESPORTS.con’la ilgili ayrıntılı bilgi www.esportscon.org adresinden edinilebilir.

Bilet fiyatı 450 TL + KDV

Bilet satış noktası: Mobilet