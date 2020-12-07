Riot Games tarafından düzenlenen ilk büyük VALORANT turnuvası olan First Strike’ın Türkiye Finalleri 3-6 Aralık tarihleri arasında oynandı. Açık elemelerden gelen 8 takım dört gün boyunca şampiyonluk ve 400 bin TL’lik ödül havuzundan paylarını almak için mücadele etti. Anatolia Esports, Beşiktaş, BBL Esports, Futbolist, HaZe Clan, Mod-Z, Sangal Esports ve Oxygen Esports’un katılımıyla gerçekleşen turnuva on binlerce kişi tarafından Twitch ve Youtube üzerinden canlı olarak takip edildi.

İlk Şampiyon BBL Esports

BBL Esports’un First Strike: Türkiye Finalleri macerası 3 Aralık’ta oynanan çeyrek final maçlarıyla başladı. Rakibi Mod-Z’yi 2-0 ile geçerek finallere iyi bir başlangıç yapan ekip, bir üst turda turnuvanın favorilerinden Oxygen Esports’u 2-1 ile geçti. Galipler Kümesi Finali’nde de Futbolist’i 2-0 mağlup ederek adını Büyük Final’e yazdırdı. Futbolist ise Mağlupler Kümesi Finali'nde yoluna devam etti ve Oxygen Esports’u 2-0 mağlup ederek büyük final biletini kaptı.

First Strike Büyük Finali BBL Esports ile Futbolist’i karşı karşıya getirdi. Bo5 formatında oynanan finale BBL Esports, Galipler Kümesi Kazananı olduğu için 1-0 önde başladı. Taraflar arasındaki ilk eşleşme Haven haritasında gerçekleşti. Çekişmeli geçen mücadeleyi BBL Esports kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Şampiyonu belirleyen maç ise Split haritasında oynandı. BBL Esports oldukça dominant bir performans sergileyerek mücadelede 12-7 öne geçmeyi başardı. Alacakları tek tur onlar için yeterli olacaktı. Futbolist mücadeleyi uzun süre bırakmayıp geri dönüş için ısrarcı olsa da takımın bu ısrarı yeterli olmadı. 13-10’luk skor BBL Esports’a hem maçı hem seriyi hem de şampiyonluğu getirdi.

Hyperx Turnuvanın MVP’si LEGOO oldu

Hyperx Turnuvanın MVP’si ödülü için VALORANT Türkiye takipçileri Twitter üzerinden oylamaya katıldı. 5.764 oyun yüzde 63.1’ini alan BBL oyuncusu LEGOO, MVP seçildi. Final serisi boyunca Raze ile haritada boy gösteren LEGOO 38/32/12 K/D/A’ya ulaşmıştı. Böylelikle VALORANT Esporu’nun Türkiye’deki ilk büyük turnuvası tamamlanmış oldu.