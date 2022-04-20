PUBG: BATTLEGROUNDS (PUBG) yayıncıları, 22 Nisan Cuma günü saat 20:30'da (TSİ), kendi türünde Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan Twitch Rivals: PUBG Türkiye Kapışmasında karşı karşıya gelecek. Twitch Rivals kanalında canlı olarak yayınlanacak çevrimiçi turnuva, 64 oyuncuya 30.000$'lık ödül havuzundan pay almak için rekabet etme şansı sunacak.

Kapışma, her biri eşsiz oyun ayarlarına sahip beş maçta gerçekleşecek ve her maçın ayrıca kendi ödül havuzu ve şampiyonu olacak. Sekiz önemli yayıncı - Elraen, Kendine Müzisyen, wtcN, Miafitz, Mithrain, Unlostv, 10000DAYS ve Hype takım kaptanları olarak seçildi ve etkinlik için mevcut oyunculardan oluşan bir havuzdan kadroları hazırlayacaklar. İlk dört maç sekize sekiz kişilik kadrolar tarafından oynanacak, son maç kaptanlar Elraen ve Kendine Müzisyen ile 32'ye 32 bir kapışma olacak.

Resmi Twitch Rivals kanalında tüm aksiyon boyunca rehberlik etmek, görüşlerini ve uzmanlıklarını sunmak için hazır olacak olan yetenekler AlpTV, Wreckage ve Karahancaster oyun severlere eşlik edecekler. Topluluk ayrıca canlı olarak fikirlerini paylaşacak olan sekiz kaptanın kanallarını da izleyebilir.

Bununla beraber izleyiciler, her 45 dakikalık izleme süresinin ardından paylaşılan Twitch Rivals x PUBG Türkiye öğeleriyle turnuva boyunca sunulacak özel etkinlik droplarının keyfini çıkaracaklar.

Oyun severlerin aşağıdaki öğeleri edinmek için KRAFTON ID'lerini buradan Twitch hesaplarına bağlamaları gerekmektedir:

• Twitch Rivals Spreyi

• Çaylar Benden Spreyi

• Kar Gözlükleri

• Kadın Smokin Ceketi (Mor)

• Pantolon (Mor)

KRAFTON, Inc. Türkiye Ülke Müdürü Begüm Gürses, “Türkiye'de güçlü bir PUBG: BATTLEGROUNDS topluluğumuz var ve bu sebeple de ülkeye ilk Twitch Rivals etkinliğimizi getirmek harika. Topluluğumuza eğlenceli, güzel öğeler ve en sevdikleri içerik oluşturucularla etkileşime geçebilecekleri bir sahne sunmak istiyoruz." diyerek görüşlerini dile getiriyor.

Twitch'te EMEA Orijinal İçerik Üretimi Direktörü Caroline de Luc "İlk Twitch Rivals: PUBG Türkiye Kapışması unutulmaz bir akşam olacak. En iyi içerik sağlayıcılarımızdan bir seçki hazırladık ve oyun severlere tüm etkinlik boyunca rehberlik edecek olan favori yeteneklerimizden bazıları onlara katılacak." diyerek konuyla ilgili açıklama yapıyor.