Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyona ve bölgedeki spor teknolojisi startup’larının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı’nın kazananları belli oldu. 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen programa beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede toplam 54 başvuru gerçekleşti.

Endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimi/katılımı ve espor alanlarında 7 start-up dereceye girdi. Dereceye giren start-up’lar 11 Mart’ta gerçekleşecek ‘Demo Day’de yatırımcılarla buluşma fırsatı yakaladı.

SPIN Accelerator® Programı Silikon Vadisi, Avustralya, Almanya, İngiltere, İsveç, İsrail, Ukrayna, İtalya gibi daha birçok yerden gelen ortaklarla birlikte yürütülüyor. Kıdemli eğitmenler arasında UEFA’nın CMO’su Guy-Laurent Epstein, Reebok’ın Eski Başkanı Uli Becker, Washington Redskins’in Başkan Yardımcısı Bay Rod Nenner ve spor dünyasının yakından tanıdığı birçok üst düzey isim yer alıyor.