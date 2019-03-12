Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyona ve bölgedeki spor teknolojisi startup’larının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan HYPE SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı’nın kazananları belli oldu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin 1907 Tribünü’nde gerçekleşen ‘Demo Day’de yatırımcılarla buluşan projelerden BAGAJ (Uygulama ile kiralanabilen emanet ve teslimat hizmet platformu) ve Sports and Merits (Türkiye’nin en esnek spor merkezi üyeliği) SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı’nın birincisi oldu.

Endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimi/katılımı ve espor alanlarında 7 start-up ‘Demo Day’de yatırımcılarla buluştu.

Spor ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken isimlerden biri olan Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, “İşim gereği spor ve teknolojiyi buluşturan projeler hep ilgimi çekti. Özellikle farklı fikirler, projeler hep ilgimi çeken unsurlar oldu. Bu girişimi de bu yüzden oldukça başarılı buluyorum. Türkiye’nin her bir tarafından değişik projeler HYPE, 1907 Fenerbahçe Derneği ve MEF Üniversitesi’nin hayata geçirdiği program ile birlikte bugün sizlere kendisini anlatma şansı buldu. Bu program gerçekten bu işe gönül veren insanlar için iyi bir araç ve fırsat. Gerçekten güzel projeleri görme şansı yakaladık. Bu arkadaşların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak bu şekilde fikirlerimiz ve projelerimiz sınırlarımızı aşacak ve dünya ile buluşacak” dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya ise, “Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla her alanda dünyaya hızla entegre olan ülkemizin, adını spor alanında da hak ettiği şekilde duyurması, kuvvetli kurumsal yapılar ve güçlü işbirlikleriyle mümkün. Bu bakış açısıyla hem 1907 Fenerbahçe Derneği olarak hayata geçirdiğimiz ortaklığın hem de bireysel bir yatırımcı olarak bu programın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu program bu işe gönül veren insanların projelerini daha iyi yürütmelerini sağlamanın yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerden spor konusunda tutkulu insanlarla bir araya gelmesine de aracılık ediyor. Amacımız kulüplerin ortaya çıkacak inovatif fikirlerden faydalanmaları, girişimlerin de kulüplerle yapacakları işbirliği sayesinde canlı laboratuvar imkanına sahip olmaları. Fenerbahçe olarak öncülük yaptığımız bu ekosistemden diğer Türk spor kulüplerinin de faydalanmalarını umuyoruz” dedi.

HYPE SPIN Accelerator® programına ev sahipliği yapmak ve HYPE Sports Innovation’ın partnerleri arasında yer almaktan son derece mutlu olduklarına dikkat çeken MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut ise, “MEF Üniversitesi kuruluşundan bu yana kendisini girişimci bir üniversite olarak tanımladı ve öğrencilerine girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sundu. Bu programın bir ortağı olmak, ülkemizdeki girişimcileri ve girişimleri geliştirmek fırsatı sunmak bizim için mutluluk verici. Programa beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede toplam 54 başvuru gerçekleşti. Gerçekleştirdiğimiz 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimi/katılımı ve espor alanlarında 7 start-up dereceye girdi. Bugün önemli isimler burada, tüm dünyada hızla gelişen spor sektörüne girebilmek ve global olmayı hedefleyen girişimci adayları için bu çok önemli bir fırsat” dedi.

Konuyla ilgili yorumunda HYPE USA CEO'su Dr. Nir Ben Lavi, “MEF Üniversitesi ve 1907 Fenerbahçe gibi iki prestijli ve güçlü oluşumla bu projeyi hayata geçirmek bizim için bir onur. HYPE Sports Innovation, dünya çapında 10 tane SPIN Accelerators® programının oluşturduğu ağı yöneten global bir şirket. Buna ek olarak şirket, spor federasyonları ve markalarıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek onlara binlerce spor startup’ıyla iletişim kurma imkânı sağlıyor. Şirketin faaliyetleri sayesinde dünyanın önde gelen çeşitli spor sektörlerinde inovasyon yatırımı ve uygulamaları hız kazanıyor. MEF Üniversitesi ve 1907 Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'de yürüttüğümüz bu programdan önemli projeler çıktı. Doğru yatırımlarla beraber bu başarı öyküleri tüm dünyadan duyulacak” ifadelerini kullandı.