Türkiye’nin ilk resmi e-Spor kulübü Muhteşem Sultanlar oldu!

“Dijital Dünyanın Sultanları” motto’suyla bir e-spor takımından daha fazlası olduğunu iddia eden kulüp, kurulmasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden yaptığı transferler ve turnuvalarla adını duyurmaya başladı. Manisa’dan Elazığ’a Türkiye’nin dört bir yanından gizli yetenekleri çatısı altında toplayan kulüp, Fortnite, FIFA, ZULA, PUBG, yarış oyunları ve mobil oyun takımlarını bünyesinde barındırıyor.

PUBG takımı ile şu an GLL Alpha’da Türkiye’yi temsil eden ilk resmi Türk takımına sahip Great Sultans, FIFA PC PRO Takımı ile 54 ülkeden katılımcının yer aldığı dünya şampiyonasında yarışacak.

FIFA 18 Balkan Kupası yarı finalisti dahil olmak üzere, ülkenin en iyi oyuncularını ekibine katmayı başaran kulüp, şimdiden büyük hedeflere oynadığını gösterdi. Genç kulüp, her biri başarılı isimlerden oluşan takımlarıyla e-spor alanında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek gerek ülke çapında, gerek uluslararası arenada ilklere imza atmayı hedefliyor. (Shiftdelete)