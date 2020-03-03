İki yılda bir düzenlenmesi planlanan ve ilki 2018-2019 sezonunda gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi’nin 2020-2021 dönemi kuraları, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi’nde çekildi.

UEFA’ya üye 55 federasyonun yer aldığı kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda Uluslar Ligi’nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16’şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4’erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki gruba ayrıldı.

B Ligi’nde 3. torbadan kuraya dahil olan Türkiye, 3. Grup’ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

Turnuvanın ilk şampiyonu Portekiz, A Ligi 3. Grup’ta yer aldı. Portekiz’in rakipleri Fransa, İsveç ve Hırvatistan oldu.

Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya

2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda

3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan

4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya

B Ligi

1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya

2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail

3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan

4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık

Maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi’nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021’de, play-off müsabakaları ise Mart 2022’de oynanacak.

2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:

1. hafta: 3-5 Eylül 2020

2. hafta: 6-8 Eylül 2020

3. hafta: 8-10 Ekim 2020

4. hafta: 11-13 Ekim 2020

5. hafta: 12-14 Kasım 2020

6. hafta: 15-17 Kasım 2020

Final: 2, 3, 6 Haziran 2021

Play-off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022

Statü

Gruplarda takımlar rakipleriyle iç saha ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi’nde grup lideri 4 takım, UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (yarı final, üçüncülük ve final) kalacak.

B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi’nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eleme sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.

Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off’larında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak ülkeler, doğrudan D Ligi’ne düşürülecek.

2022 Dünya Kupası Elemeleri bağlantısı

Dünya Kupası Elemeleri’nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar’da düzenlenecek finallere yükselecek.

Play-off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak play-off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.