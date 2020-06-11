Espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan, yerli oyun Zula’nın yaratıcısı InGame Group, Türkiye’de ilk ve tek profesyonel kadın espor ligi olacak “Zula Kadınlar Ligi”ni hayata geçiriyor.

Kadınlara özel bireysel turnuvalar ve çeşitli etkinliklerle esporda kadınların varlığının güçlendirilmesini destekleyen InGame Group, profesyonel kadın esporculara alan açılması için önemli bir adım atarak, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Zula Kadınlar Ligi’ni başlatıyor. Ligin ilk karşılaşmaları 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren gerçekleştirilecek ve 6 profesyonel kadın Zula takımının kıyasıya rekabetiyle espor heyecanına yeni bir boyut eklenecek.

İki aşamalı lig sisteminde tüm maçlar canlı yayınlanacak

Lig ve play-off’lar olmak üzere iki aşamalı bir sistemle yapılacak Zula Kadınlar Ligi’nde, Haziran ayı boyunca lig karşılaşmaları yapılacak. Lig aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, yoluna Temmuz ayında oynanacak play-offlar üzerinden devam etmeye hak kazanacak.

Tüm maçlar, Haziran ve Temmuz ayları boyunca cumartesi ve pazar günleri oynanacak. Büyük finallerde ise en iyi oyununu ortaya koyan takım, Zula Kadınlar Ligi’nin ilk şampiyonu olacak. Zula Kadınlar Ligi’nin tüm mücadeleleri, Zula Oyun Espor’un youtube kanalından canlı yayınlanacak. Espor severler ayrıca, maçlar ve lig ile ilgili tüm haberlere Zula Espor sosyal medya hesaplarından, youtube kanalından ve web sitesinden ulaşabilecek.

40 bin TL’lik ödül havuzu için yarışacaklar

Zula Kadınlar Ligi’nin toplam ödül havuzu 40 bin TL olarak belirlendi. 6 takımdan her biri, şampiyon olarak toplam ödül havuzundan en büyük payın sahibi olmak için de mücadele edecek.

Birbirinden güçlü 6 takım şampiyonluk için oynayacak

Türkiye’nin ilk ve tek kadın espor lig organizasyonu olan Zula Kadınlar Ligi’nde, birbirinden güçlü 6 takım ve 30 oyuncu mücadele edecek. Takımların tek hedefi ise Türkiye’nin ilk ve tek kadınlar ligi organizasyonunda şampiyon olarak, adlarını Türkiye ve Zula Espor tarihine altın harflerle yazdırmak olacak.

Takımlar, All-Star organizasyonu içinde düzenlenen Kadınlar Turnuvası’nda şampiyon olmayı başaran ve müzesine bir tane de lig kupası eklemek isteyen Mod-Z Esports, Türkiye’nin hem ilk büyükşehir belediye takımı, hem de tüm belediyeler içinde ilk kadın espor takımı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Espor, Türkiye’nin en köklü espor takımlarından olan ve Zula Süper Lig’de olduğu gibi Zula Kadınlar Ligi’nde de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan FastPay Wild Cats, kadın oyuncular için ilk kez takımlar düzeyinde gerçekleşen turnuvada 3. olmayı başaran İstanbul Espor, eski günlerine dönmek isteyerek lige damga vurmayı hedefleyen Gamers of Future ve son olarak ilk profesyonel lig heyecanını yaşayacak olan Steel Tactics’den oluşuyor.



