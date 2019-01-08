Türkiye’nin İlk Espor Merkezi 11 Ocak’ta Açılıyor

Ülkemizin espor alanında dünyaya açılan kapısı, Türkiye’de espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group bir ilke daha imza atıyor.

Türkiye’nin ilk espor merkezi olan “Nonstop Zula Espor Merkezi” espor profesyonelleri, sponsorlar ve TESFED yetkililerinin de katılımıyla açılıyor.

Espor alanında Türkiye’yi dünya çapında üst basamaklara taşıyacak Nonstop Zula Espor Merkezi’nin açılışında gerçekleştireceğimiz basın toplantısında sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM, İstiklal Caddesi, B3 Kat, Beyoğlu

Açılış programı...

10:00-10:30 Kayıt ve Karşılama (Kahvaltı)

10:30 Açılış konuşması InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp

10:40 Nonstop Zula tanıtım konuşması InGame Group CEO’su Alpay Alptekin

10:50 Soru-Cevap

11:10 Nonstop Zula Espor Merkezi turu

11:20 Espor karşılaşması

11:30 Kapanış