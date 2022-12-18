Türkiye'nin son yıllarda takım sporlarındaki hiç tartışmasız en istikrarlı disiplini olan golbolda, Kadın Milli Takımımız yine gururumuz oldu. Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Golball Dünya Şampiyonası'nda tarihinde 2. kez final başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekibimiz Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek, koleksiyonunda eksik olan altın madalyayı da ekledi.

Kadın golbolcular yine şov yaptı

Paralimpik Oyunları'nda Rio 2016 ve Tokyo 2020'de şampiyonluk sevinci yaşayan Golbol Kadın Milli Takımımız, unvanına yakışır bir şekilde, dünya arenasında da zirveye oynadı. Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan'dan oluşan Kadın Milli Takımımız, gruplarda bir tek Kanada'ya kaybetti ve 2. olarak çeyrek finale yükseldi. Ardından hiç rakip tanımayın Ay-Yıldızlılar, aynı gün içinde oynanan çeyrek final ve yarı final maçlarında önce paralimpik 2.'si ABD'yi ardından da İsrail'i safdışı bıraktı. Finalde de gruplarda rahat bir şekilde yendiği Güney Kore'yle eşleşen kızlarımız bu engeli de aşarak tarihi şampiyonluğa uzandı. Finale kalarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da katılma hakkı elde etti. Bu arada gol kraliçesi Sevda Altunoluk bu şampiyonada da en iyi olmayı başardı.